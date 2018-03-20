Максим Фадеев похудел на 40 килограммов на особенной диете

Известный продюсер Максим Фадеев сбросил четыре десятка килограммов с помощью особенной диеты. Теперь он решил сбрить свою бороду.

Никита Готский

Музыкальный деятель поведал о собственных методах борьбы с лишней массой. В соцсети Фадеев рассказал, что смог сбросить 42 килограмма, вскоре он намеревается избавить еще от 30. Продюсер создал свой механизм похудения, о котором пообещал сообщить спустя некоторое время. Он жалуется, что набрал такое количество калорий, которые в один момент стали мешать жить ему полноценной жизнью.Максим Фадеев в значительной мере изменить свой нынешний имидж, когда добьется идеального веса тела. Ранее он обещал сбрить бороду, когда похудеет. Недавно он заявил о ликвидации собственного продюсерского центра.