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| | Максим Фадеев похудел на 40 килограммов на особенной диете

Максим Фадеев похудел на 40 килограммов на особенной диете

Сегодня, 21:43
Известный продюсер Максим Фадеев сбросил четыре десятка килограммов с помощью особенной диеты. Теперь он решил сбрить свою бороду.

Максим Фадеев похудел на 40 килограммов на особенной диете

 

Музыкальный деятель поведал о собственных методах борьбы с лишней массой. В соцсети Фадеев рассказал, что смог сбросить 42 килограмма, вскоре он намеревается избавить еще от 30. Продюсер создал свой механизм похудения, о котором пообещал сообщить спустя некоторое время. Он жалуется, что набрал такое количество калорий, которые в один момент стали мешать жить ему полноценной жизнью.

Максим Фадеев в значительной мере изменить свой нынешний имидж, когда добьется идеального веса тела. Ранее он обещал сбрить бороду, когда похудеет. Недавно он заявил о ликвидации собственного продюсерского центра.
Никита Готский
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