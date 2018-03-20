Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | СМИ сравнили моложавость матери Преснякова и его жены

СМИ сравнили моложавость матери Преснякова и его жены

Сегодня, 21:38
Мать певца Владимира Преснякова выглядит не хуже супруги своего именитого сына Натальи Подольской. Елене Петровне в данный момент 71 год, но внешность говорит об обратном.
 

СМИ сравнили моложавость матери Преснякова и его жены

 

Рассматривая фото Елены Пресняковой, сложно сказать, что ей уже 71 год. Она очень хорошо выглядит, оставаться в форме матери певца позволяет хорошее отношение к жизни, физкультура и правильное питание. Внешний вид Елены Пресняковой не портят даже пластические операции, которые, как считают в СМИ, если и сделаны, то сверхпрофессионально.

СМИ сравнили моложавость матери Преснякова и его жены

 

На фотографиях мать Преснякова смотрится почти ровесницей жены сына. Поклонники музыканта восхищаются ее отличной формой, заявляя, что именно такой должна быть настоящая свекровь. Они желают ей здоровья и счастья. «Достойный пример», гласят комментарии фанатов.

Никита Готский
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