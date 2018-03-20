Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | «ЕГЭ – нет!»: Тина Канделаки раскритиковала Единый государственный экзамен в РФ

«ЕГЭ – нет!»: Тина Канделаки раскритиковала Единый государственный экзамен в РФ

Сегодня, 21:11
Телеведущая Тина Канделаки раскритиковала Единый государственный экзамен, посчитав его совершенно не эффективным. Подписчики артистки, среди которых были и реальные учителя, с ней согласились, как сообщает VistaNews.

«ЕГЭ – нет!»: Тина Канделаки раскритиковала Единый государственный экзамен в РФ

 

По словам Тины Канделаки, система образования в РФ довольно шаткая, а ЕГЭ ещё больше ухудшает положение. Артистка подчеркнула, что стоит забыть навеки про этот экзамен, а дети должны уметь думать и анализировать сведения, которые им дают. Телеведущая отметила, что сейчас ничего из этого нет, а единственной целью становится подготовка к ЕГЭ.

«ЕГЭ – нет!»: Тина Канделаки раскритиковала Единый государственный экзамен в РФ

 

Кроме того, как считает Тина Канделаки, программа обучения в целом достаточно устарела. Она порекомендовала при составлении планов того, на чём строить программу, интересоваться в первую очередь у самих учащихся. Интернет-пользователи поддержали знаменитость. В частности, они подчеркнули, что у ЕГЭ «полезная нагрузка» просто отсутствует.

Ирина Летинская
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