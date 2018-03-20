«ЕГЭ – нет!»: Тина Канделаки раскритиковала Единый государственный экзамен в РФ

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Поклонники не поняли нового образа звезды.
От Редактора
Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.
Телеведущая Тина Канделаки, являясь активным пользователем соцсетей, раскритиковала решение Верховного суда России по иску Павла Дурова. Канделаки тоже
Популярная телеведущая Тина Канделаки рассказала, как всю жизнь борется с "толстыми" ногами. Девушка отметила, что ноги - это ее больное место.
Неоднозначный намёк на официальной страничке в одной из соцсетей оставила телеведущая Тина Канделаки. Она оставила запись, о том, как круто быть беременной.