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| | «Русская Барби» сразила наповал сексуальными фото с пляжа

«Русская Барби» сразила наповал сексуальными фото с пляжа

Сегодня, 20:57
Валерия Лукьянова, в мире известная как «русская Барби», в своем Instagram-аккаунте решила ответить на вопрос, за какое время она отрастила волосы. Помимо ответа поклонники девушки увидели еще и сексуальные снимки с пляжа.

«Русская Барби» сразила наповал сексуальными фото с пляжа

 

В интернете «русская Барби» ответила на вопрос поклонников, за какое время она отрастила такие длинные волосы. Девушка ответила, что специально нашла старые фотографии, чтобы точно посчитать и оказалось, что такой длинны волосы достигли всего за 11 месяцев. И сама знаменитость удивилась такой цифре, так как думала, что прошло больше года. В завершении в посте Барби написала, что ее методика действует. В доказательство своим словам девушка опубликовала новое фото и фото 11-месячной давности, на которых она в сексуальном купальнике позирует на пляже. Поклонники оставили много лайков и комментариев, в которых в очередной раз восхитились красотой Валерии, ее сексуальностью.

 

Ранее Валерия Лукьянова рассказала поклонникам о своем выходе в астрал. Девушка поведала, что в последний раз, когда выходила в астрал, она летала над городом.
Анна Котова
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