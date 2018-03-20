«Тебя заблокируют»: Бузова и Галустян разбрасываются деньгами и машинами среди подписчиков

Новый розыгрыш Ольга Бузова запустила на своей странице, пообещав не оставить фанатов без подарка. Компанию ей составил актёр Михаил Галустян, а поклонники пришли в ужас от конкурса.

Елизавета Трюфель

Поклонники недоумевают, как можно настолько не уважать людей, чтобы так поступать с ними. «Твои люди для тебя гроша ломаного не стоят, Бузова. Лицемерка», - пишет одна из пользователей социальной сети. Действительно, размах нового розыгрыша поражает воображение. А если учесть, что спонсором выступила компания Toyota, то можно не удивляться, почему так много людей ведутся на эту «удочку».Так случилось и с поклонниками Ольги, на которых та в очередной раз заработала много денег. Самому везучему она пообещала Toyota Camry или миллион рублей на счёт. Помимо такого мега-приза разыгрываются «айфоны», путёвка в Таиланд, детский электромобиль, который выдержал Галустяна, и 100 тысяч рублей – по 20 тысяч пяти победителям. Сама Бузова разыграла среди подписчиков хитрый конкурс на 5000 рублей. Подписчики Ольги грозятся подавать жалобы и блокировать аккаунт звезды.