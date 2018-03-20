Гадалка считает, что Лобода родит девочку

Известная поп-звезда Светлан Лобода родит девочку. Такой прогноз дает экстрасенс Майя Брю.

Никита Готский

По словам гадалки, Лобода обладает хорошей интуицией, но может обитать в иллюзиях и быть нередко обманутой. Она хочет родить сына, о у нее, скорее всего, родится дочь. Экстрасенс не исключает, что Лобода станет многодетной матерью, и у нее появятся сын с дочерью. Брю уверяет, что в этом мире предназначение певицы быть любящей мамой, и именно это сделает ее счастливой. Также гадалка считает, что вскоре популярность певицы станет еще больше, но и трудиться ей придется немало, потому как увеличатся материальные расходы на семью.В настоящее время Светлана Лобода воспитывает дочь Евангелисту. Звезда находится в США, где и родит ребенка. С начала лета она возобновит свои гастроли.