Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Японские учёные научили нейронные сети видеть, как человек В Москве несовершеннолетние феминистки пытались раздеться в метро В Уэльсе рухнул самолет ВВС Объединенного королевства «Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы
| | Гадалка считает, что Лобода родит девочку

Гадалка считает, что Лобода родит девочку

Сегодня, 20:53
Известная поп-звезда Светлан Лобода родит девочку. Такой прогноз дает экстрасенс Майя Брю.

Гадалка считает, что Лобода родит девочку

 

По словам гадалки, Лобода обладает хорошей интуицией, но может обитать в иллюзиях и быть нередко обманутой. Она хочет родить сына, о у нее, скорее всего, родится дочь. Экстрасенс не исключает, что Лобода станет многодетной матерью, и у нее появятся сын с дочерью. Брю уверяет, что в этом мире предназначение певицы быть любящей мамой, и именно это сделает ее счастливой. Также гадалка считает, что вскоре популярность певицы станет еще больше, но и трудиться ей придется немало, потому как увеличатся материальные расходы на семью.

В настоящее время Светлана Лобода воспитывает дочь Евангелисту. Звезда находится в США, где и родит ребенка. С начала лета она возобновит свои гастроли.
Никита Готский
Новости по теме
Певица Светлана Лобода отправилась в Венецию с дочерью
Певица Светлана Лобода отправилась в Венецию с дочерью

Певица Светлана Лобода посетила Венецию вместе с дочерью Евангелиной. Исполнительница рассказала, что девочка была в восторге от поездки.

Лобода считает, что фанаты Бузовой не могут читать и мыслить
Лобода считает, что фанаты Бузовой не могут читать и мыслить

Известная певица Светлана Лобода объяснила секрет популярности Ольги Бузовой как певицы. По ее мнению, все дело в поклонниках звезды "Дом-2".

Лобода похвасталась дочерью-вундеркиндом
Лобода похвасталась дочерью-вундеркиндом

Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода похвасталась подписчикам, что ее дочь Ева с первого захода научилась играть в шашки.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости