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| | Актриса Дарья Мельникова раскусила схему мошенников

Актриса Дарья Мельникова раскусила схему мошенников

Сегодня, 20:25
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассказала в Instagram о том, как мошенники требовали с нее деньги. Актриса быстро раскусила преступную схему и вышла из ситуации без финансовых и имущественных потерь.

Актриса Дарья Мельникова раскусила схему мошенников

 

В собственном Instagram-профиле звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказал, как на парковке одного их крупнейших мебельных магазинов столкнулась со схемой мошенников. Пока актриса делала покупки в магазине, ее автомобиль стоял припаркованным в отведенном для этого месте. Когда Мельникова покинула магазин, увидела на колесе своей машины цепь с замком, а рядом с ним записку. В ней преступники требовали от актрисы переслать три тысячи рублей взамен на снятие цепи, так как, по их словам, ее не удастся распилить.

Быстро сориентировавшись в сложившихся обстоятельствах, Мельникова воспользовалась помощью работника парковки. Тот обычными кусачками снял замок и извлек из колеса цепь.

В 2015 году актриса родила сына Артура, названного в честь отца Артура Смольянинова. С ним Мельникова состоит в браке с 2013 года.
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