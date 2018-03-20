Актриса Дарья Мельникова раскусила схему мошенников

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассказала в Instagram о том, как мошенники требовали с нее деньги. Актриса быстро раскусила преступную схему и вышла из ситуации без финансовых и имущественных потерь.

В собственном Instagram-профиле звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказал, как на парковке одного их крупнейших мебельных магазинов столкнулась со схемой мошенников. Пока актриса делала покупки в магазине, ее автомобиль стоял припаркованным в отведенном для этого месте. Когда Мельникова покинула магазин, увидела на колесе своей машины цепь с замком, а рядом с ним записку. В ней преступники требовали от актрисы переслать три тысячи рублей взамен на снятие цепи, так как, по их словам, ее не удастся распилить.Быстро сориентировавшись в сложившихся обстоятельствах, Мельникова воспользовалась помощью работника парковки. Тот обычными кусачками снял замок и извлек из колеса цепь.В 2015 году актриса родила сына Артура, названного в честь отца Артура Смольянинова. С ним Мельникова состоит в браке с 2013 года.