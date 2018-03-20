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| | Макс Фадеев признался в уважении к Бузовой

Макс Фадеев признался в уважении к Бузовой

Сегодня, 20:05
Продюсер Макс Фадеев поведал о своём уважении к талантам ведущей шоу «Дом-2» Ольге Бузовой и признал её невероятно трудолюбивой знаменитостью.

Макс Фадеев признался в уважении к Бузовой

 

Композитор Фадеев признаёт таланты певицы, актрисы и телеведущей. Он уверен, что её успех очевиден. До недавнего времени он пренебрегал творчеством Бузовой. Но что-то изменило мнение певца. В прямом эфире социальной сети Instagram Фадеев не раз отвечал на вопросы своих подписчиков, касающихся творчества Ольги Бузовой.

Он видит её достижения, которыми она обзавелась за не столько долгий период своей знаменитости. По словам Фадеева, она всё делает правильно во всех планах. Будучи самой яркой звездой российского шоу-бизнеса, она известна поклонником с разных сторон. За её личной жизнью и творчеством в сети Instagram наблюдает больше 12 миллионов подписчиков.
Дарья Дмитриева
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