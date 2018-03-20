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| | Анна Калашникова бросит светские застолья ради рождения второго ребенка

Анна Калашникова бросит светские застолья ради рождения второго ребенка

Сегодня, 19:57
Анна Калашников чувствует, что ее мальчику чего-то не хватает, поэтому хочет родить для него братика или сестричку. Совсем чуть-чуть осталось, как сын Анны Калашниковой Данила пойдет в детский сад. Известно, что совсем недавно у ребенка был день рожденья, ему исполнилось 3 года. 

Анна Калашникова бросит светские застолья ради рождения второго ребенка

 

В честь трехлетия светская львица закатила «пир на весь мир» в одном из самых дорогих ресторанов столицы России. Сейчас Анна Калашникова активно размышляет над тем, куда же отправить своего маленького мужчину – на секцию по футболу и на хоккей. 34-летняя звезда с уверенностью заявляет, что Данил обязан стать спортсменом. Общество считает, что сын оснащен всем, чем только можно: игрушками, постоянной заботой и вниманием, различными видами развлечений, но знаменитость поняла, что все-таки ее сыну чего-то не хватает.

Калашникова росла в окружении родителей и брата, поэтому светская львица желает продолжить традицию своей родословной и создать такую же большую семью. Для начала звезда намерена родить еще одного ребенка. Вообще в планах у Анны Калашниковой иметь троих детей, потому что дети – это самое важное в жизни. Знаменитость заявила, что никакие тусовки не смогут заменить семейный уют. Калашникова отметила, что сама она не посещает вечеринки, как многим кажется, а интенсивно работает над полноченной жизнью своих детей.

Напомним, что Калашникова обрела славу благодаря громкому роману с Прохором Шаляпиным. Изначально пара намерена была жениться, но после эфира передачи «Пусть говорят» шоумен узнал, что сын по тесту-ДНК не его. Влюбленные разошлись по разные стороны баррикад. Отметим, что Анна Калашникова так и не огласила истинного отца ребенка.
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