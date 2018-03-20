Мартиросян раскрыл правду о любовнице Александра Абдулова

Георгий Мартиросян раскрыл неправдивые заявления журналистки Ларисы Штейнман о том, что у неё дочь от покойного актёра Александра Абдулова.

Дарья Дмитриева

Абдулов дружил с Георгием Мартиросяном более 34 лет, но никогда не слышал от артиста, что у него с Ларисой будет общий ребёнок. Штейман не пользовалась популярностью, а даже наоборот, была изгоем. Поэтому переехала жить во Францию, где написала книгу о своих отношениях с советским актёром. Там она забеременела. После ведущая пыталась доказать отцовство Абдулова.Но, совсем недавно, во время программы «На самом деле» Ларису проверили на детекторе лжи. Там она сообщила, что во время любовных отношений с Александром, разговор о совместных детях заходил, неодобрения от звезды не было. Друзья артиста были против их романа, поэтому всеми силами пытались разлучить Абдулова и Штейман. Даже грозились подбросить наркотики в машину женщины. Она сама призналась в своей неуверенности в том, что её дочь Мари-Изабель рождена 12 лет тому, родная кровь с актёром «Ленкома».Отцом Абдулов стал за год до своей смерти. Последняя супруга Юлия Николаевна родила ему в 2007 году дочь Евгению. Во время совместной жизни Абдулова с Ириной Алфёровой, дочь актрисы, Ксения, считала его своим отцом, потому что он именно так к ней относился.