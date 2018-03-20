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| | Татьяна Лютаева рассказала, из-за чего все три её брака окончились разводом

Татьяна Лютаева рассказала, из-за чего все три её брака окончились разводом

Сегодня, 19:51
Актриса Татьяна Лютаева поведала общественности, что ее подвигло развестись с тремя мужьями и в итоге остаться одной.

Татьяна Лютаева рассказала, из-за чего все три её брака окончились разводом

 

Знаменитая актриса театра и кино, сыгравшая в фильме «Гардемарины, вперед!» Анастасию Егужинскую, Татьяна Лютаева была приглашена в качестве гостьи на передачу «Жена. История любви». Там и поведала актриса телезрителям тайны личной жизни. В первый раз звезда кинематографа была замужем за Олегасом Дитковскисом, который был старше нее на 10 лет. Несмотря на свою известность, Татьяна бросила все и переехала к мужу в Литву. У них родилась дочь Агния, после чего брак звезд распался.
 
Не уезжая из Литвы, Татьяна снова вышла замуж за актера Рокаса Раманаускаса, который уже был младше Лютаевой на семь лет. У них в 1999 году родился сын Доминик. К несчастью, и этот брак распался. В 2004 году актриса вместе с детьми переехала жить в Москву, где встретила своего третьего мужа – Дмитрия Мишина. Через несколько Татьяна бросила и его. Она так и не смогла научиться жить в браке с мужчинами, не смогла переступить через себя и во всем им угождать.

В настоящее время актриса снимается в кино. В прошедшем году на экраны вышел многосерийный фильм с ее участием «Анна Каренина», в котором Лютаева сыграла графиню Вронскую.
Пелагея Лебединская
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