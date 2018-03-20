Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Настя Каменских свела фанатов сума сексуальной позой

Настя Каменских свела фанатов сума сексуальной позой

Сегодня, 18:32
Знаменитая отечественная исполнительница Настя Каменских свела с ума своих поклонников новой фотографией, на которой запечатлена в сексуальной позе.

Настя Каменских свела фанатов сума сексуальной позой

 

На своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала фотографию, на которой запечатлена в будоражащей фантазии позу. Знаменитость позировала перед камерой в спортивном коротком топе и облегающих штанах. Однако не только откровенный наряд зацепил пользователей, а и то как стояла исполнительница. Настя оперлась руками на стену и оттопырила попу, демонстрируя упругие формы. В камеру знаменитость смотрела завлекающим взором, что не могло оставить фанатов в стороне. Пользователи незамедлительно отреагировали на такую провокацию и решили обязательно купить спортивную форму бренда, который разрекламировала Настя. Поклонники также поставили много лайков и оставили много комментариев, в которых восхищались красотой и сексуальностью кумира.

Настя Каменских свела фанатов сума сексуальной позой

 

Ранее сообщалось, что Настя Каменских продемонстрировала поклонникам свой новый клип на композицию «Дай мне». Смонтированный ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
Анна Котова
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