Настя Каменских свела фанатов сума сексуальной позой

Знаменитая отечественная исполнительница Настя Каменских свела с ума своих поклонников новой фотографией, на которой запечатлена в сексуальной позе.

На своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала фотографию, на которой запечатлена в будоражащей фантазии позу. Знаменитость позировала перед камерой в спортивном коротком топе и облегающих штанах. Однако не только откровенный наряд зацепил пользователей, а и то как стояла исполнительница. Настя оперлась руками на стену и оттопырила попу, демонстрируя упругие формы. В камеру знаменитость смотрела завлекающим взором, что не могло оставить фанатов в стороне. Пользователи незамедлительно отреагировали на такую провокацию и решили обязательно купить спортивную форму бренда, который разрекламировала Настя. Поклонники также поставили много лайков и оставили много комментариев, в которых восхищались красотой и сексуальностью кумира.

Анна Котова

Ранее сообщалось, что Настя Каменских продемонстрировала поклонникам свой новый клип на композицию «Дай мне». Смонтированный ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.