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| | Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram

Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram

Сегодня, 17:24
Телеведущая Тина Канделаки, являясь активным пользователем соцсетей, раскритиковала решение Верховного суда России по иску Павла Дурова. Канделаки тоже называет все угрозы бессмысленными.

Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram

 

Тина Канделаки ведёт несколько аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. В их числе находится и известный всем Telegram, где у неё есть свой канал. Женщина заявила, что вынесшая такое решение власть совсем скоро исчезнет. Тогда пользователям социальных сетей, как и их владельцам, дышать будет намного легче, но не так весело. Канделаки заявила, что решение российского Верховного суда абсолютно бессмысленно.

Сейчас блокировка обычного веб-сайта приносит его владельцам убытки. Часто их даже не пытаются восстановить, не имея для этого достаточно мотивации. Тогда как в современном мире создать новый мессенджер по типу Telegram можно за считанные минуты. А потребность в нём может возникнуть не из-за страшных слов ФСБ, а благодаря человеческой наблюдательности. «Как только у аудитории будут появляться подозрения в том, что персональная информация становится доступной кому-то еще, она уйдет в другие мессенджеры», - пишет телеведущая. Напомним, что её мнение сходится с мнением Павла Дурова, который отказывается предоставлять властям России данные пользователей.
Елизавета Трюфель
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