Анастасия Костенко больше не скрывает округлившийся живот

Несколько дней назад футболист Дмитрий Тарасов отпраздновал свой день рождения. В отличие от прошлого года, когда на торжество было приглашено большое количество гостей, в этот раз Тарасов заранее заказал столик в своем любимом ресторане в Москве и справил день рождения в кругу самых близких друзей.

Анна Котова

На торжество спортсмен приехал вместе со своей нынешней супругой Анастасией Костенко, которая летом станет мамой. Модель долгое время скрывала от всех, что находится в интересном положении, однако на праздник она решила надеть платье, которое развеяло все сомнения по этому поводу. Для торжества Анастасия выбрала черное платье-футляр, которое прекрасно подчеркнуло животик. По снимкам в интернете пользователи предположили, что Костенко находится на пятом или шестом месяце.Напоминаем, что на прошлой неделе почти во всех изданиях появилась информация, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко находятся на грани развода. Помимо этого, пользователи заметили, что модель на фото изображена без обручального кольца, о чем и написали в комментариях. После этого Анастасия разместила пост, которым переубедила поклонников в обратном. В своей публикации модель трогательно и с любовью поздравила благоверного с днем рождения.