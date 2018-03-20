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| | Анастасия Костенко больше не скрывает округлившийся живот

Анастасия Костенко больше не скрывает округлившийся живот

Сегодня, 16:09
Несколько дней назад футболист Дмитрий Тарасов отпраздновал свой день рождения. В отличие от прошлого года, когда на торжество было приглашено большое количество гостей, в этот раз Тарасов заранее заказал столик в своем любимом ресторане в Москве и справил день рождения в кругу самых близких друзей.

Анастасия Костенко больше не скрывает округлившийся живот

 

На торжество спортсмен приехал вместе со своей нынешней супругой Анастасией Костенко, которая летом станет мамой. Модель долгое время скрывала от всех, что находится в интересном положении, однако на праздник она решила надеть платье, которое развеяло все сомнения по этому поводу. Для торжества Анастасия выбрала черное платье-футляр, которое прекрасно подчеркнуло животик. По снимкам в интернете пользователи предположили, что Костенко находится на пятом или шестом месяце.

Напоминаем, что на прошлой неделе почти во всех изданиях появилась информация, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко находятся на грани развода. Помимо этого, пользователи заметили, что модель на фото изображена без обручального кольца, о чем и написали в комментариях. После этого Анастасия разместила пост, которым переубедила поклонников в обратном. В своей публикации модель трогательно и с любовью поздравила благоверного с днем рождения.
Анна Котова
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