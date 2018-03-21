Ольга Рапунцель рассказала о своей беременности

Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель в настоящее время готовится к родам. С ней все в порядке, а ее малыш должен появиться на свет в положенное время.

Рапунцель находится на позднем сроке беременности и через определенный промежуток времени узнает, что такое быть матерью. Подписчики знаменитости беспокоятся за любимицу, задавая ей многочисленные вопросы, когда она родит ребенка, но именно это сильно не понравилось Рапунцель. Ольга выдала довольно эмоциональный ответ, что всему свое время.

Никита Готский

Другие упрекают девушку в преждевременных покупках всего необходимого ее малышу, ведь это считается плохой приметой. На это Ольга ответила, что не верит в приметы и подобные суеверия.