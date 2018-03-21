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| | Ольга Рапунцель рассказала о своей беременности

Ольга Рапунцель рассказала о своей беременности

Сегодня, 05:40
Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель в настоящее время готовится к родам. С ней все в порядке, а ее малыш должен появиться на свет в положенное время.

Ольга Рапунцель рассказала о своей беременности

 

Рапунцель находится на позднем сроке беременности и через определенный промежуток времени узнает, что такое быть матерью. Подписчики знаменитости беспокоятся за любимицу, задавая ей многочисленные вопросы, когда она родит ребенка, но именно это сильно не понравилось Рапунцель. Ольга выдала довольно эмоциональный ответ, что всему свое время.

Ольга Рапунцель рассказала о своей беременности

 

Другие упрекают девушку в преждевременных покупках всего необходимого ее малышу, ведь это считается плохой приметой. На это Ольга ответила, что не верит в приметы и подобные суеверия.
Никита Готский
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