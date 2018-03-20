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| | Джим Керри считает «Чудовищем» пресс-секретаря Белого дома

Джим Керри считает «Чудовищем» пресс-секретаря Белого дома

Сегодня, 15:58
Прославленный голливудский комик Джим Керри вновь оказался в центре общественного внимания, опубликовав в Сети карикатурный портрет Сары Сандерс, занимающей должность пресс-секретаря в Белом Доме, назвав её «Чудовищем».

Джим Керри считает «Чудовищем» пресс-секретаря Белого дома

 

В Twitter-аккаунте Керри в минувшую субботу появилась запись с шаржем, на котором в карикатурной форме была изображена Сара Сандерс. В описании своей публикации Джим Керри назвал её «монстром» и «так называемой христианкой», заявив о том, что единственной целью в её жизни является разносить ложь во благо нечестивцев. Голливудский актёр столкнулся с сотнями гневных комментариев со стороны защитников Сандерс, узнавших свою любимицу в карикатурном портрете. Также негативно о записи Джима отозвались и приверженцы христианства, также заметившие оскорбление в свой адрес.

Джим Керри считает «Чудовищем» пресс-секретаря Белого дома

 

 
Заметим, что публикацию Джима Керри оценили более 150 тысяч человек, а в общем с его записью ознакомились гораздо большее количество пользователей, так как на аккаунт актёра в сети Twitter подписаны почти 18 миллионов человек.

Александр Вест
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