Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Роман Полянский призывает отказаться от пластики

Роман Полянский призывает отказаться от пластики

Сегодня, 04:30
Кумир миллионов девушек актер Роман Полянский негативно относится к пластическим операциям. Своим мнением о пластике звезда сериала «От ненависти до любви» поделился во время премьеры многосерийного фильма.

Роман Полянский призывает отказаться от пластики

 

По мнению актера, дамы не должны злоупотреблять пластическими операциями. Роман убежден, что абсолютно все женщины – красивые. Главными помощниками в осознании девушками своей красоты являются родители, особенно отцы. Актер считает, что девушка не захочет менять свою внешность, если с раннего детства родители помогут понять, что она красива и любима. Роман связывает наружные перемены с внутренними комплексами.

Актер находится в браке с актрисой Дарьей Жулай. Пара воспитывает дочь Марфу. Роман поделился со зрителями секретом счастливой семейной жизни. «Должно быть уважение друг к другу, взаимопонимание, не говоря о любви. И самое главное – терпение. Нужно иногда терпеть, чтобы не сорваться, не закричать. И обязательно идти на компромисс!», - уверенно заявил актер.
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