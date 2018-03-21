Роман Полянский призывает отказаться от пластики

Кумир миллионов девушек актер Роман Полянский негативно относится к пластическим операциям. Своим мнением о пластике звезда сериала «От ненависти до любви» поделился во время премьеры многосерийного фильма.

По мнению актера, дамы не должны злоупотреблять пластическими операциями. Роман убежден, что абсолютно все женщины – красивые. Главными помощниками в осознании девушками своей красоты являются родители, особенно отцы. Актер считает, что девушка не захочет менять свою внешность, если с раннего детства родители помогут понять, что она красива и любима. Роман связывает наружные перемены с внутренними комплексами.Актер находится в браке с актрисой Дарьей Жулай. Пара воспитывает дочь Марфу. Роман поделился со зрителями секретом счастливой семейной жизни. «Должно быть уважение друг к другу, взаимопонимание, не говоря о любви. И самое главное – терпение. Нужно иногда терпеть, чтобы не сорваться, не закричать. И обязательно идти на компромисс!», - уверенно заявил актер.