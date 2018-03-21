Борис Корчевников полежал на кушетке во время летучки

Многие поклонники российского шоумена Бориса Корчевникова всерьёз обеспокоились состоянием его здоровья, когда узнали, что телеведущий прибегнул к использованию очков, а также провёл плановое рабочее собрание телеканала на кушетке.

В официальном Instagram-аккаунте Бориса Корчевникова нередко появляются материалы, вызывающие улыбку на лице его многочисленных фанатов. Однако одна из последних публикаций шоумена вызвала немалое беспокойство среди его поклонников. На опубликованной фотографии Борис во время запланированной летучки на телевизионном канале пролежал на кушетке в присутствии своих коллег по цеху. Обеспокоенные поклонники Корчевникова стали интересоваться причинами подобного поведения своего кумира, который несмотря на присутствие своих коллег решил отдохнуть и полежать.

Александр Вест

Не менее удивительным фактом для подписчиков Бориса стала новость о том, что он прибегнул к ношению очков для зрения, которые ранее не замечали в «арсенале» телеведущего.