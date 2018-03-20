Цимбалюк-Романовская: Джигарханян все время завидовал Олегу Табакову

Недавно бывшая возлюбленная и жена Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская сравнила своего бывшего благоверного с актером Олегом Табаковым, который скончался неделю назад.

Анна Котова

Сообщается, что сравнение само напрашивалось, так как Олег Табаков был такого же возраста, как и Джигарханян. Отметим, артисту было 82 года. Также оба актера были востребованы в свое время и руководили театрами. Табаков также, как и Джигарханян ушел из семьи ради молодой возлюбленной, которая была на несколько десятков лет моложе избранника. Однако есть и некоторые различия. В то время пока вокруг развода Виталины и Армена нарастал скандал, Табаков и Марина Зудина до последних дней жизни артиста жили в любви и согласии.На своей странице в Facebook Виталина Цимбалюк-Романовская написала пост, в котором сообщила, что ее бывший супруг все время черной завистью завидовал успеху своего коллеги. Также знаменитость написала, что Олег Табаков всегда был намного успешнее. В завершении своего поста пианистка отметила, что ее экс-муж обрек себя на кончину в одиночестве и позоре, но это он выбрал сам.