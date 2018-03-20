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| | Цимбалюк-Романовская: Джигарханян все время завидовал Олегу Табакову

Цимбалюк-Романовская: Джигарханян все время завидовал Олегу Табакову

Сегодня, 15:10
Недавно бывшая возлюбленная и жена Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская сравнила своего бывшего благоверного с актером Олегом Табаковым, который скончался неделю назад.

Цимбалюк-Романовская: Джигарханян все время завидовал Олегу Табакову

 

Сообщается, что сравнение само напрашивалось, так как Олег Табаков был такого же возраста, как и Джигарханян. Отметим, артисту было 82 года. Также оба актера были востребованы в свое время и руководили театрами. Табаков также, как и Джигарханян ушел из семьи ради молодой возлюбленной, которая была на несколько десятков лет моложе избранника. Однако есть и некоторые различия. В то время пока вокруг развода Виталины и Армена нарастал скандал, Табаков и Марина Зудина до последних дней жизни артиста жили в любви и согласии.

На своей странице в Facebook Виталина Цимбалюк-Романовская написала пост, в котором сообщила, что ее бывший супруг все время черной завистью завидовал успеху своего коллеги. Также знаменитость написала, что Олег Табаков всегда был намного успешнее. В завершении своего поста пианистка отметила, что ее экс-муж обрек себя на кончину в одиночестве и позоре, но это он выбрал сам.
Анна Котова
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Комментарии (1):

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Армен Борисович Джигарханян навсегда останется великим артистом, а вот цимбалина канет в лету с ярлыком-ОСТОРОЖНО АФЕРИСТКА!!!
Сегодня, 16:48
написал: Людмила
группа: Гости
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