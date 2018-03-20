Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Врачи сделали Бузовой новую улыбку

Врачи сделали Бузовой новую улыбку

Сегодня, 14:59
Сестра знаменитой телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна поделилась со своими подписчиками секретами своей белоснежной улыбки. Для поддержания естественной красоты зубов Анна Бузова обращается к проверенному специалисту.

Врачи сделали Бузовой новую улыбку

 

В официальном Instagram-аккаунте Бузовой появилась публикация, в которой Анна позирует в стоматологическом кабинете, где ей сделали новую улыбку. В описании своей публикации Анна заявила о том, что очень благодарна медицинскому специалисту, к которому Бузова нередко приходит на приём. Также Бузова отметила профессионализм работников клиники, порекомендовав её всем людям, желающим обзавестись красивой улыбкой. В комментариях поклонники Анны заметили, что не всем людям по карману пользоваться услугами столичных специалистов.

Многие пользователи заметили, что Анна подаёт здоровый пример для своих многочисленных фанатов, так как родиться с красивым и здоровым телом недостаточно, так как необходим соответствующий уход за своим организмом.
Александр Вест
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