Голая Алена Водонаева скучает по спортзалу

Некоторые подписчики отметили, что даже, если бывшая звезда «Дома-2» долгое время не ходит в спортзал, то на ее фигуре это сильно не отражается, ведь она умудряется выглядеть все также сексуально и подтянуто.
Другие фолловеры отметили, что Алена действительно себя запустила и уже пора задуматься о том, чтобы привести свое тело в тонус.
Не так давно у Алены Водонаевой появился новый домашний питомец - кот редкой породы. С тех пор в ее Instagram все чаще стали появляться снимки с новым четырехлапым другом. Также подписчиков восхитил снимок, на котором котик возлегает верхом на Водонаевой в обнимку с ее грудью. Звезда утверждает, что питомцу «можно все».