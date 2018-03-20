Голая Алена Водонаева скучает по спортзалу

Алена Водонаева пожаловалась подписчикам на то, что надолго забросила спортивный зал, но теперь она твердо намерена вернуться к былым формам. При этом, к публикации был прикреплен короткий ролик, на котором Водонаева практически без одежды в сексуальном нижнем белье позирует перед зеркалом.

Некоторые подписчики отметили, что даже, если бывшая звезда «Дома-2» долгое время не ходит в спортзал, то на ее фигуре это сильно не отражается, ведь она умудряется выглядеть все также сексуально и подтянуто.Другие фолловеры отметили, что Алена действительно себя запустила и уже пора задуматься о том, чтобы привести свое тело в тонус.

Николай Офицеров

Не так давно у Алены Водонаевой появился новый домашний питомец - кот редкой породы. С тех пор в ее Instagram все чаще стали появляться снимки с новым четырехлапым другом. Также подписчиков восхитил снимок, на котором котик возлегает верхом на Водонаевой в обнимку с ее грудью. Звезда утверждает, что питомцу «можно все».