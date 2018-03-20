Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Голая Алена Водонаева скучает по спортзалу

Голая Алена Водонаева скучает по спортзалу

Сегодня, 14:21
Алена Водонаева пожаловалась подписчикам на то, что надолго забросила спортивный зал, но теперь она твердо намерена вернуться к былым формам. При этом, к публикации был прикреплен короткий ролик, на котором Водонаева практически без одежды в сексуальном нижнем белье позирует перед зеркалом.

Голая Алена Водонаева скучает по спортзалу

 

Некоторые подписчики отметили, что даже, если бывшая звезда «Дома-2» долгое время не ходит в спортзал, то на ее фигуре это сильно не отражается, ведь она умудряется выглядеть все также сексуально и подтянуто.

Другие фолловеры отметили, что Алена действительно себя запустила и уже пора задуматься о том, чтобы привести свое тело в тонус.

 

Не так давно у Алены Водонаевой появился новый домашний питомец - кот редкой породы. С тех пор в ее Instagram все чаще стали появляться снимки с новым четырехлапым другом. Также подписчиков восхитил снимок, на котором котик возлегает верхом на Водонаевой в обнимку с ее грудью. Звезда утверждает, что питомцу «можно все».
Николай Офицеров
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