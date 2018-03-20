Дань любви: Анджелина Джоли не будет удалять татуировки, которые посвятила Брэду Питту

Одна из самых популярных актрис Голливуда, а также мать шестерых детей Анджелина Джоли рассказала в своем новом интервью, что не будет удалять или закрашивать татуировки на своем теле, которые ранее сделала в честь супруга Брэда Питта. Об этом передает VistaNews.

Светлана Славянская

На днях Анджелина Джоли приняла участие в бьюти-фотосессии, где предстала в нежном образе в белом платье. Модный наряд оголил плечи и руки знаменитости, на который набито множество татуировок. Самыми значимыми тату на теле Джоли считает именно географические координаты места рождения всех приемных и родных детей, широта и долгота. Также там расположены координаты штата Оклахома, где родился Брэд Питт.Актриса заявила, что не намерена удалять воспоминания о экс-супруге, с которым прожила больше 10 лет, кроме того именно Брэд Питт является отцом её детей. Стоит напомнить, что тату в честь своего второго мужа Билли Боб Торнтона актриса свела сразу же после развода.