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| | Наталья Водянова изумила фанатов своей фигурой

Наталья Водянова изумила фанатов своей фигурой

Сегодня, 14:15
Всемирно известная модель Наталья Водянова в очередной раз оказалась в центре внимания её многочисленных фанатов, которые стали обсуждать недавний снимок, загруженный россиянкой в Instagram. По мнению фанатов, мать пятерых детей не может выглядеть столь сногсшибательно.

Наталья Водянова изумила фанатов своей фигурой

 

Многочисленные поклонники Натальи Водяновой поспешили осыпать российскую супермодель комплиментами, после публикации очередного снимка в её Instagram-аккаунте. На обнародованной фотографии Водянова позирует на возвышенности на фоне переливающегося неба в Париже. Облачённая в платье бежевого цвета, Наталья вызвала полнейший восторг у огромного числа её подписчиков, которые отказались верить в то, что она является матерью пятерых детей.

Преданные фанаты Водяновой стали интересоваться секретами её красоты, спрашивая детали ежедневного рациона Натальи, а также пытаясь узнать список упражнений, которые необходимы для поддержания столь сногсшибательной фигуры.
Александр Вест
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