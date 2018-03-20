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| | «Настя человеком стала»: Поклонники заявили, что Волочкова изменилась ради любовника

«Настя человеком стала»: Поклонники заявили, что Волочкова изменилась ради любовника

Сегодня, 13:43
Анастасия Волочкова поздравила всех поклонников с Международным днем счастья и пожелала жителям России счастья и радости. Поклонники удивились такому доброжелательному тону балерины и посчитали, что с новым любовником Волочкова сильно изменилась.

«Настя человеком стала»: Поклонники заявили, что Волочкова изменилась ради любовника

 

Долгое время поклонники Анастасии Волочковой не могли принять выбор балерины и всячески критиковали её нового любовника. Однако на этот раз фолловеры, увидев кардинальные изменения, посчитали, что вспыльчивость Волочковой ушла из-за Михаила. Напомним, что ранее Волочкова неоднократно в грубой форме общалась со своими хейтерами в Instagram.

Поклонники в комментариях заявили, что Волочкова сильно изменилась под влиянием Михаила: «Мишаня явился! Настя человеком стала. Это ли не чудо!», «Прекрасная пара!», «Какие позитивные и теплые фотографии последнее время. Приятно посмотреть», «Красота! Красивая пара», «Мишка вернулся. Живой», «Настя сногсшибательная стала, после встречи Михаила».
Светлана Славянская
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