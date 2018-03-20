Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Анфиса Чехова невольно обидела поклонниц высказыванием о моделях plus-size

Анфиса Чехова невольно обидела поклонниц высказыванием о моделях plus-size

Сегодня, 14:00
Некоторые подписчики Анфисы Чеховой затаили обиду на знаменитость из-за ее высказывания по поводу моделей с пышными формами. Свое мнение пользователи написали в комментариях к посту ведущей в Instagram.

Анфиса Чехова невольно обидела поклонниц высказыванием о моделях plus-size

 

Анфиса Чехова сообщила, что сейчас она ищет подходящих моделей plus-size, чтобы девушки участвовали над созданием новой коллекции бренда, одежда которого рассчитана на женщин с пышными формами. Ведущая в своем посте написала жесткие требовании к внешности, размерам и возрасту. Знаменитость написала, что у девушек, которых она ищет для работы, размер одежды должен быть 48-50. Также к дополнению она опубликовала несколько фото, чтобы желающие знали, кого именно она ищет.

Однако такой пост знаменитости обидел некоторых пользователей женского пола. Поклонники считают, что на фото изображены не модели plus-size, так как у изображенных девушек размер ниже 52-го. Отметим, что пышнотелой модель считается, если ее размер не ниже 52. Больше всего негодования вызвало то, что Чехова считает 48 размер началом plus-size. Сама знаменитость пока никак не отреагировала на критику и обиду подписчиц.
Анна Котова
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