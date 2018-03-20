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| | Анна Седокова подразнила фанатов упругой грудью

Анна Седокова подразнила фанатов упругой грудью

Сегодня, 13:26
Певица Анна Седокова станцевала возле шеста. Звезда заинтриговала поклонников видеозаписью, на которой она продемонстрировала формы своего упругого тела в стрип-пластике.

Анна Седокова подразнила фанатов упругой грудью

 

В официальном Instagram-аккаунте Седоковой появилась видеозапись, на которой Анна запечатлена рядом с шестом для танцев, с которым певица «станцевала», показав свою упругую грудь в лифчике для своих фанатов. На видео заметно, что упругое тело певицы блестит от пота, отчего фанаты Седоковой предположили, что видеоролик Анна сняла после интенсивных упражнений и тренировок. Множество фанатов певицы были разочарованы тем, что Анна Седокова так и не продемонстрировала на видео своих умений в эротичных танцах, лишь спустившись вниз, опираясь на шест.

Анна Седокова подразнила фанатов упругой грудью

 

Также поклонники восхитились, что после рождения двоих детей Седоковой удалось вернуть себе былое тело и грацию, которая всегда являлась визитной карточкой украинской певицы.
Александр Вест
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