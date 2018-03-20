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| | Ирина Хакамада впала в истерику после слов онкобольной дочери

Ирина Хакамада впала в истерику после слов онкобольной дочери

Сегодня, 13:35
На днях Ирина Хакамада дала обширное интервью YouTube-каналу «А поговорить?». Во время общения с ведущими она рассказала о последней истерике.

Ирина Хакамада впала в истерику после слов онкобольной дочери

 

В новом интервью Ирина Хакамада рассказала о взглядах на семейные ценности, общении с детьми и своих татуировках. Также бизнес-тренер поведала, когда плакала навзрыд в последний раз. Долгие годы она не рассказывала, как семье удалось пережить онкологию ее дочери Марии Сиротинской. 14 лет назад выяснилось, что у Марии рак. Тогда Хакамада старалась держаться и настроилась на борьбу с заболеванием.

Не расплакалась деятельница даже когда врачи огласили диагноз «100% клеток раковые». Она пошла в палату дочери. Маленькая Мария сидела на кровати белая как стена и уставшая, она сказала маме, что ей «пора на небо», только тогда Ирина Хакамада не выдержала и начала рыдать, у нее случилась истерика. К счастью, Мария выздоровела и объяснила маме, что тогда просто хотела полетать на самолете.
Виктория Озерова
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