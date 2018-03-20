В свои 69 лет Валерий Леонтьев решил изучить Камасутру

19 марта народному артисту Валерию Леонтьеву исполнилось 69 лет, в честь своего день рождения именинник пошутил, что теперь будет изучать Камасутру.

Пелагея Лебединская

Несмотря на свой возраст, певец Валерий Леонтьев продолжает выступать на концертах и ездить по гастролям. Так, вчера Леонтьев выступал со своим сольным концертом в городе Санкт-Петербург. У Валерия настолько загружен рабочий график, что даже нет времени отпраздновать свой день рождения. Вчера певец выступал на сцене и принимал поздравления, а тем, кто не смог поздравить, он опубликовал в Instagram видеообращение. В своем блоге он сообщил, что ему исполнилось 69 лет, и поблагодарил всех за поздравления. Звезда шоу-бизнеса даже пошутил насчет своего возраста. Он сказал, что о такой цифре читал только в Камасутре, но сам никогда не пробовал. Теперь, когда ему исполнилось 69, то стоит испробовать.Отметим, что поклонники заметили и восторгались тем, как певец прекрасно выглядит, несмотря на возраст. У него столько энергии и шарма, что дано даже не всем молодым артистам.