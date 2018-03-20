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| | Анна Хилькевич примерила весенний образ

Анна Хилькевич примерила весенний образ

Сегодня, 12:07
Известная российская актриса кино и театра Анна Хилькевич продемонстрировала подписчикам перемены в её повседневном стиле, в котором зимняя одежда и аксессуары артистки сменились весенним нарядом.

Анна Хилькевич примерила весенний образ

 

В официальном Instagram-аккаунте Анны Хилькевич появился снимок, на котором вопреки морозной погоде актриса запечатлена в белых лёгких кроссовках, весеннем пальто и солнцезащитных очках. По словам Хилькевич, несмотря на своё перевоплощение, она всё равно ощущала себя по-зимнему. Также Анна поблагодарила своих многочисленных поклонников за отзывчивость и поддержку, которую они продемонстрировали, когда она попросила своё фанатское сообщество помочь с выбором нового менеджера в её салон.

Анна заметила, что ей поступило огромное количество резюме, все из которых они вскоре посмотрят, а большинство кандидатов на данную должность оказались профессионалами своего дела. Также актриса заметила, что её кроссовки больше невозможно приобрести в России, опередив восторженные запросы со стороны её фанатов.
Александр Вест
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