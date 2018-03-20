Нелли Ермолаева начала приучать своего месячного сына Мирона к шуму

Месяц назад у бывшей участницы проекта «Дом-2» Нелли Ермолаевой родился первенец, сын Мирон. Девушка рассказала, что он растет очень спокойным ребенком и не придает ей излишних хлопот.





Недавно Нелли Ермолаева поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram своими новыми впечатлениями воспитания сына. Она рассказала, что Мирон растет здоровым малышом, он питается грудным молоком. Нелли хочет кормить грудью своего сынишку до тех пор, пока ему не исполнится годик, а после будет отучать. Малышу уже исполнился месяц, и Ермолаева решила начинать его потихоньку приучать к шуму улиц и общественности. Они с мужем и ребенком часто ходят гулять и иногда эти прогулки затягиваются на несколько часов.

Пелагея Лебединская

В настоящее время Нелли Ермолаева проживает вместе со своим мужем и ребенком в Майями, и в ближайшее время возвращаться в Россию не собирается. Она туда уехала перед родами, и рожала своего первенца в одной из лучших клиник города.