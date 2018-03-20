Малахов поздравил Стриженову с днём рождения

Андрей Малахов в сети Instagram поздравил свою коллегу Екатерину Стриженову с юбилеем. В качестве подарка Малахов опубликовал архивный снимок, сделанный 21 год назад.

В Instagram-аккаунте Андрея Малахова появилась архивная фотография, на которой Екатерина Стриженова и он сам были запечатлены в далёком 1997 году. На снимке запечатлён процесс подготовки к вечеринке, которую Малахов устроил по случаю переезда в столичную квартиру. В описании своей публикации телеведущий заметил, что не может поверить в возраст данного фото, который перевалил за 20 лет. Также Малахов не забыл поздравить с юбилеем свою подругу и коллегу Екатерину Стриженову, празднующую сегодня своё 50-летие.

Александр Вест

Стриженову Андрей Малахов назвал примером для подражания и настоящей звездой, заметив, что Екатерина всегда оставалась и является настоящей. По словам телеведущего, за все эти годы Стриженова не растеряла своё обаяние, доброту и светлость характера, за что её любят все окружающие.