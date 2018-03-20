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| | Яна Поплавская: Сын уговорил сделать пирсинг

Яна Поплавская: Сын уговорил сделать пирсинг

Сегодня, 12:15
Отечественная актриса и ведущая Яна Поплавская рассказала журналистам, как сын уговорил ее сделать пирсинг. Знаменитость до сих пор не может поверить в то, что сын, на тот момент учившийся в пятом красе, так убедительно рассказывал о новшестве, что артистка решилась сама попробовать тренд.

Яна Поплавская: Сын уговорил сделать пирсинг

 

Недавно Яна Поплавская в своей колонке решила затронуть тему, которой опасаются все родители, желание детей сделать тату или пирсинг. В семье артистки все началось с того, что старший сын Клим пришел из школы и заявил, что маме нужно обязательно проколоть пупок. Знаменитость отпиралась всеми силами, так как боится боли. Однако именно Клим привел ее в салон и держал за руку во время прокола. По прошествии некоторого времени старший отпрыск заявил, что собирается проколоть ухо. Артистка не запрещала этого делать, но через какое-то время и младший решил подражать старшему брату.

Также в колонке Поплавская написала и о татуировках. Ее старший сын в 20 лет сделал тату на спине, портрет матери. Младший решил последовать примеру брата и в честь 14-летия попросил разрешения набить тату феникса на руке. Артистка сказала, что поведала сыновьям о том, что через пару лет все это им надоест, а может и нет, но с татуированным телом или ирокезом мальчиков не примут на работу в приличное место.
Анна Котова
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