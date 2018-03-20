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| | Ирина Короткова настаивает на родстве дочери и Муслима Магомаева

Ирина Короткова настаивает на родстве дочери и Муслима Магомаева

Сегодня, 21:40
В студии передачи «На самом деле» вновь появились предполагаемые родственники знаменитого артиста Муслима Магомаева Ирина Короткова с дочерью Вероникой, которые все же настаивают на родстве с ним.

Ирина Короткова настаивает на родстве дочери и Муслима Магомаева

 

В предыдущем году в августе объявилась некая Ирина Короткова, которая рассказала общественности в прямом эфире передачи «На самом деле» о своем бурном романе в молодости с артистом Муслимом Магомаевым, впоследствии чего у нее родилась дочь. В ток-шоу был проведен тест на ДНК на родство якобы внебрачной дочери и Магомаева, однако он не подтвердился. Тем не менее, женщин это не останавливает, и они снова приехали в студию передачи отстаивать свое право на родство. В защиту чести и достоинства покойного Магомаева на ток-шоу приехали родной брат и племянник. Они заявили аферисткам, что не верят ни единому их слову и наняли частных детективов для расследования, на что дочь Вероника набросилась прямо в студии на мужчин с кулаками. Позже оказалось, будто истинный отец девушки некий Константин Соколов, которого также пригласили в студию. Пройдя тест на ДНК, оказалось, что и он не отец Виктории.

Ирина Короткова настаивает на родстве дочери и Муслима Магомаева

 

Впоследствии всей этой истории так и не выяснили кто же отец девушки. Зрители предполагают, что даже сама Ирина Короткова уже так запуталась в этой истории, что сама не знает кто же отец ее ребенка.
Пелагея Лебединская
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