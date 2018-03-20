Хлоя Симс похвасталась попой после пластики

Актриса Хлоя Симс из Великобритании похвасталась журналистам и общественности своей новой попой, которую ей накачали пластические хирурги. На красной дорожке артистка перед фотографами позировала, показывая свои упругие и сексуальные ягодицы.

Некоторое время назад поклонники узнали, что артистка Хлоя Симс решила последовать примеру Ким Кардашьян и Дженифер Лопес, обратиться к услугам хирурга. Знаменитость накачала попу, так как, по словам Хлои, у нее не получилось прибавить объем своим ягодицам с помощью упражнений в спортивном зале. После процедуры актриса пришла на красную дорожку, надев белое обтягивающее короткое платье, которое было изготовлено из полупрозрачной ткани, что выгодно подчеркивало ее новые формы. Во время съемок фотографы из знаменитых журналов заметили, что знаменитость позирует только спиной или боком, тем самым хвастаясь приобретенными формами.

Анна Котова

Заметим, что операция по накачке ягодиц – это не первая операция Хлои Симс. В 23 года, после рождения дочери, артистка легла на хирургический стол, чтобы увеличить грудь до пятого размера. Даже сама знаменитость не скрывает от общественности, что прибегает к «уколам красоты», чтобы сохранить свою красоту и привлекательность.