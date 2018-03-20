Певица Слава примерила образ невесты

«Дорогие мои слушатели. Как я и обещала, это моя третья премьера новая композиция «Невеста». На данный момент она уже доступна на всех музыкальных платформах. Ссылку на магазины вы найдете в моем профиле и сторис», - пишет Слава, призывая поклонников покупать ее новую композицию.
Певица Слава примерила образ невестыСегодня, 11:31
Знаменитая Российская певица Слава, которая отдыхала на Мальдивах со своей семьей, попала в опасную для жизни ситуацию, чем напугала в всерьез своих
Певица Слава на Мальдивах фотографируется без косметики. Эту информацию известная артистка выложила на своей странице в социальной сети Instagram.
Известная российская певица Слава на своей страничке в Instagram выложила фотографию своей дочери. Пока знаменитость пела, её дочь заметно выросла.