Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Певица Слава примерила образ невесты

Певица Слава примерила образ невесты

Сегодня, 11:31
Певица Слава разместила на своей страничке в Instagram снимок в образе невесты. Пост оказался обложкой к ее новому синглу под названием «Невеста».

Певица Слава примерила образ невесты

 

«Дорогие мои слушатели. Как я и обещала, это моя третья премьера новая композиция «Невеста». На данный момент она уже доступна на всех музыкальных платформах. Ссылку на магазины вы найдете в моем профиле и сторис», - пишет Слава, призывая поклонников покупать ее новую композицию.
Недавно, однако, певица серьезно напугала своих поклонников и заявила, что вместе со своей семьей попала в опасную ситуацию. Они решили выйти в открытые воды на лодке для рыбалки, но на обратном пути сгорел их двигатель, а потому они сильно надышались дымом. К счастью, возгорания топливного бака не произошло.
Николай Офицеров
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