Певица Слава примерила образ невесты

Певица Слава разместила на своей страничке в Instagram снимок в образе невесты. Пост оказался обложкой к ее новому синглу под названием «Невеста».

Николай Офицеров

», - пишет Слава, призывая поклонников покупать ее новую композицию.Недавно, однако, певица серьезно напугала своих поклонников и заявила, что вместе со своей семьей попала в опасную ситуацию. Они решили выйти в открытые воды на лодке для рыбалки, но на обратном пути сгорел их двигатель, а потому они сильно надышались дымом. К счастью, возгорания топливного бака не произошло.