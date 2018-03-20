Лечащий врач: Мозг Олега Табакова сгубил гной

В Сети многочисленные поклонники усопшего актёра Олега Табакова до сих пор ведут яростные обсуждения, выясняя истинную причину смерти артиста. Лечащий врач Табакова заявил о том, что актёр скончался из-за гноя, который распространился по его организму.

Александр Вест

Немногие знают, что десять лет назад у Олега Табакова выявили рак предстательной железы, из-за которого артист регулярно проходил курсы химиотерапии. Медицинские специалисты заметили, что химиотерапия значительно понижает шансы на приживание зубных имплантов, которыми обзавёлся Олег Табаков из-за сильной боли в коренных зубах, не подлежащих восстановлению. Врачи заявили о том, что у Табакова в результате стоматологических процедур воспалилась десна, от которой гной распространился по всему телу, вызвав заражение крови.Лечащие врачи артиста предположили, что гной в мозгу Табакова появился из-за менингита, который развился вследствие гнойной инфекции и сепсиса. По словам медицинских специалистов, все эти отклонения в здоровье Олега Табакова попросту сплавили его мозг.