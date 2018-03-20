Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Глеб Жемчугов клеится к Ольге Ветер в Instagram

Глеб Жемчугов клеится к Ольге Ветер в Instagram

Сегодня, 11:26
Экс-участник «Дома-2» клеится в Instagram к своей бывшей жене Ольге Ветер, комментируя ее эротическое фото из сауны.

Глеб Жемчугов клеится к Ольге Ветер в Instagram

 

У бывших супругов есть сын, которого они очень любят. Несмотря на взаимную симпатию, пара все-таки рассталась. Глеб Жемчугов активно занимается музыкальной карьерой. Рэпер работает над проектом «TheЛобное» и всегда находит время повеселиться с участницами телешоу «Дом-2» . Ольга завязала новые отношения с более ответственным парнем.

 

На днях Ветер поразила своих фанатов пикантными фотоснимками из сауны. На кадрах экс-участница телестройки запечатлена в купальнике в бассейне. На снимке девушка откровенно демонстрирует свои оголенные плечи. Жемчугов сразу же прокомментировал фото, написав «Огонь!». Несмотря на рождение сына, фигура Ольги осталась идеальной. Многих пользователей заинтересовала не сама блогерша, а чувства ее бывшего мужа к ней. Некоторые поклонники не оценили снимки девушки и упрекнули ее в том, что она стала зарабатывать в саунах, последовав примеру Александры Гозиас.
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