Глеб Жемчугов клеится к Ольге Ветер в Instagram

Экс-участник «Дома-2» клеится в Instagram к своей бывшей жене Ольге Ветер, комментируя ее эротическое фото из сауны.

У бывших супругов есть сын, которого они очень любят. Несмотря на взаимную симпатию, пара все-таки рассталась. Глеб Жемчугов активно занимается музыкальной карьерой. Рэпер работает над проектом «TheЛобное» и всегда находит время повеселиться с участницами телешоу «Дом-2» . Ольга завязала новые отношения с более ответственным парнем.

На днях Ветер поразила своих фанатов пикантными фотоснимками из сауны. На кадрах экс-участница телестройки запечатлена в купальнике в бассейне. На снимке девушка откровенно демонстрирует свои оголенные плечи. Жемчугов сразу же прокомментировал фото, написав «Огонь!». Несмотря на рождение сына, фигура Ольги осталась идеальной. Многих пользователей заинтересовала не сама блогерша, а чувства ее бывшего мужа к ней. Некоторые поклонники не оценили снимки девушки и упрекнули ее в том, что она стала зарабатывать в саунах, последовав примеру Александры Гозиас.