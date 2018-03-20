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| | Нелли Ермолаева поведала, стоит ли мужу быть рядом при родах

Нелли Ермолаева поведала, стоит ли мужу быть рядом при родах

Сегодня, 11:08
Известная участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева поделилась со своими подписчиками мыслями о том, стоит ли настаивать на присутствии мужа при родах, если некоторые мужчины теряют сексуальный интерес к своим жёнам после данного процесса.

Нелли Ермолаева поведала, стоит ли мужу быть рядом при родах

 

В Instagram-аккаунте Ермолаевой появилась фотография, на которой она запечатлена в объятьях своего любимого супруга Кирилла. В описании своей публикации Нелли заявила о том, что довольно долго раздумывала над тем, стоит ли присутствовать Кириллу при родах. По словам Ермолаевой, она чувствовала необходимость в поддержке со стороны её супруга. Ей хотелось, чтобы её любимый мужчина присутствовал рядом, хотя бы за дверью, поддерживая её морально.

Нелли Ермолаева заметила, что её супруг сильно нервничал, перерезая пуповину их ребёнку, однако, его присутствие на родах сделало этот момент для них незабываемым. Ермолаева отметила, что мужчина никогда не остынет к своей любимой женщине из-за присутствия на родах, если он действительно её любит.
Александр Вест
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