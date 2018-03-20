Ким Кардашьян возбудила снимком в мокром белом купальнике

Одна из самых популярных знаменитостей США, а также мать троих детей Ким Кардашьян продолжает соблазнять поклонников своими эротическими фотографиями. На этот раз светская львица возбудила фанатов снимком в мокром белом купальнике.

В Instagram Ким Кардашьян обновила свой профиль и похвасталась результатами последней фотосъемки. Знаменитость позировала в одном только белом купальнике на песчаном пляже. Внимательные поклонники оценили внешний вид и фигуру Кардашьян, а также то, что грудь модели просвечивалась из-за купальника.

Светлана Славянская

Стоит отметить, что всего за пару часов после публикации эротический кадр Ким Кардашьян набрал более двух миллионов «лайков». Всего на знаменитость в Instagram подписано больше 109 миллионов поклонников.