62-летняя Лариса Долина поздравила Путина с победой в сексуальном мини-платье

Поддержку Владимиру Владимировичу оказывают не только обычные граждане, но и звезды шоу-бизнеса. Долина также решила присоединится к их числу. Для того, чтобы поздравить главу государства с победой, она выбрала яркое красное платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. По мнению фанатов, несмотря на солидный возраст, Долина никогда не стеснялась показывать всем собственную сексуальность.
«Поздравляю Владимира Владимировича с победой! Многие его осуждают, но ведь самое главное это мирное небо, которое он дарит нам каждый день», - заявила Долина, которая является верной соратницей Путина.
Многочисленные подписчики не только поддержали гражданскую позицию Ларисы Долиной, но также и восхитились тем, как прекрасно ей удается выглядеть. Они отметили, что для них певица это «невероятная женщина», ведь в свои годы выглядеть так невероятно могут действительно единицы.