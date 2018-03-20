62-летняя Лариса Долина поздравила Путина с победой в сексуальном мини-платье

Лариса Долина и не собирается давать кому-либо поводов для того, чтобы списывать себя со счетов. Накануне она разместила на просторах своего Instagram фотографию в красном платье мини. С помощью данного снимка она решила поздравить с победой на выборах Владимира Путина.

Поддержку Владимиру Владимировичу оказывают не только обычные граждане, но и звезды шоу-бизнеса. Долина также решила присоединится к их числу. Для того, чтобы поздравить главу государства с победой, она выбрала яркое красное платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. По мнению фанатов, несмотря на солидный возраст, Долина никогда не стеснялась показывать всем собственную сексуальность.», - заявила Долина, которая является верной соратницей Путина.

Николай Офицеров

Многочисленные подписчики не только поддержали гражданскую позицию Ларисы Долиной, но также и восхитились тем, как прекрасно ей удается выглядеть. Они отметили, что для них певица это «невероятная женщина», ведь в свои годы выглядеть так невероятно могут действительно единицы.