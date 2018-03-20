Художник прославился превращением звёзд в уродов

В сети микроблогов Instagram небывалой популярностью обзавёлся пользователь, зарегистрированный под ником @TwitterPicasso, который получил широкую популярность благодаря карикатурам знаменитых личностей.

Александр Вест

Многие пользователи не смогли сдержать смеха, ознакомившись с работами творца @TwitterPicasso, который регулярно публикует в Instagram свои рисунки. В профиле данного художника загружены десятки карикатурных зарисовок, в которых знаменитости намеренно изображены с различными дефектами. В своём стиле скандальный художник специально делает акценты на особенностях внешнего вида звезды. Например, глаза рэпера, которые расположены слишком далеко друг от друга, художник изобразит с ещё более видимым расстоянием, чтобы подчеркнуть карикатурность портрета.В своих работах он изображает не только музыкантов, но и актёров и звёзд профессионального спорта. Среди карикатур @TwitterPicasso можно заметить рисунки с комическим изображением Дрейка, Снуп Дога, Эминема, Криса Боша, Джастина Бибера и многих других.