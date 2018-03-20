Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Любовь Аксенова ради работы месяц голодовала

Любовь Аксенова ради работы месяц голодовала

Сегодня, 11:33
Отечественная актриса Любовь Аксенова, известная по сериалу «Мажор», снялась в новой картине «Бывшие», где сыграла наркозависимую героиню. Чтобы полностью вжиться в роль, актриса решила голодать целый месяц. Таким образом, Любовь на себе поняла, что такое быть отчего-то зависимым и постоянно думать об этом.

Любовь Аксенова ради работы месяц голодовала

 

Знаменитость рассказала, что для новой роли почти полностью отказалась от еды на месяц. Многие знают, что артистка давно ведет здоровый образ жизни и следит за своим рационом. В новом фильме, премьера которого состоится в скором времени, Аксенова играет девушку, зависимую от наркотических веществ. Именно поэтому знаменитость решила отказаться от пищи, чтобы узнать, как это полностью зависеть от чего-то.

Артистка поведала, что во время голодования употребляла в пищу только мед и лимон, а также много пила жидкости. Как оказалось, голод – это интересный и полезный опыт в жизни.
Анна Котова
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