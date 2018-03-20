Любовь Аксенова ради работы месяц голодовала

Отечественная актриса Любовь Аксенова, известная по сериалу «Мажор», снялась в новой картине «Бывшие», где сыграла наркозависимую героиню. Чтобы полностью вжиться в роль, актриса решила голодать целый месяц. Таким образом, Любовь на себе поняла, что такое быть отчего-то зависимым и постоянно думать об этом.

Анна Котова

Знаменитость рассказала, что для новой роли почти полностью отказалась от еды на месяц. Многие знают, что артистка давно ведет здоровый образ жизни и следит за своим рационом. В новом фильме, премьера которого состоится в скором времени, Аксенова играет девушку, зависимую от наркотических веществ. Именно поэтому знаменитость решила отказаться от пищи, чтобы узнать, как это полностью зависеть от чего-то.Артистка поведала, что во время голодования употребляла в пищу только мед и лимон, а также много пила жидкости. Как оказалось, голод – это интересный и полезный опыт в жизни.