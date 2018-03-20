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| | Актриса Валентина Березуцкая госпитализирована прямо с избирательного участка

Актриса Валентина Березуцкая госпитализирована прямо с избирательного участка

Сегодня, 10:54
18 марта заслуженную актрису России Валентину Березуцкую экстренно госпитализировали, после того, как она стала чувствовать себя нехорошо на избирательном участке.

Актриса Валентина Березуцкая госпитализирована прямо с избирательного участка

 

85-летней артистке стало плохо на участке для голосования № 2759 (район Раменки), когда она заполняла бюллетень. После осмотра медиков «скорой помощи», Березуцкая была срочно оправлена в медицинское учреждение. Актрису «Вечного зова» положили в одну из московских клиник. Она находится в отделении для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Точный диагноз врачи не сообщают. По их мнению, Валентину в скором времени ожидает операция.

Березуцкая Валентина Федоровна – советская актриса театра и кино. Исполнительница эпизодических ролей дебютировала в 1955 году в кинофильме «Вольница». В молодости актриса играла озорных и веселых девушек, в старшем возрасте Березуцкой отдавали роли теток и матерей. С 1990-х годов начала сниматься в сериалах. Березуцкая сыграла около 211 ролей. Известна по кинолентам «Вечный зов», «Летят журавли», «Покровские ворота».
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