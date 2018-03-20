Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Ольга Бузова поделилась секретами своего «мощного оружия»

Ольга Бузова поделилась секретами своего «мощного оружия»

Сегодня, 10:46
Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими женскими секретами, которые позволяют ей всегда находиться в центре внимания. Певица рассказала о своих хитрых приёмах, в которых ей помогает гардероб.

Ольга Бузова поделилась секретами своего «мощного оружия»

 

В Instagram-аккаунте Ольги Бузовой появилась фотография, на которой телеведущая запечатлена в весьма чувственной позе, демонстрируя своё платье ярко-красного цвета. В описании публикации Бузова заметила, что данный наряд является одним из самых любимых в её личной коллекции. Певица объяснила, что подобные наряды в красном цвете обязательно заставят мужчин обратить внимание на женщину, поэтому девушкам, которые чувствуют недостаток внимания, необходимо носить подобные платья.

Ольга Бузова заметила, что красное платье является мощным оружием в получении мужского внимания, символизируя своим цветом любовь и страсть. В комментариях подписчики Ольги Заметили, что подобное одеяние подойдёт лишь раскрепощённым и симпатичным девушкам, а замкнутые персоны не осмелятся на столь радикальное обновление гардероба.
Александр Вест
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