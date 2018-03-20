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| | Большая грудь и проблемы с кожей: Анастасия Квитко шокировала внешним видом

Большая грудь и проблемы с кожей: Анастасия Квитко шокировала внешним видом

Сегодня, 10:29
Дива Instagram и востребованная модель мужских журналов Анастасия Квитко неприятно удивила своих многочисленных подписчиков в Instagram. После последнего фото многие засомневались в красоте юной девушки.

Большая грудь и проблемы с кожей: Анастасия Квитко шокировала внешним видом

 

23-летняя модель Анастасия Квитко разместила в Сети непрофессиональное фото, которое сделала в пятизвёздочной гостинице «1 Hotel South Beach» в Майами-Бич. Девушка предстала в обтягивающем пышную грудь черном топе и облегающих лосинах. Однако подписчики больше обратили внимание на опухшее лицо модели, на котором видны проблемы с кожей.

Фанаты расстроились таким внешним видом Квитко, так как на фотографии были ещё применены различные фотофильтры. Пользователи сети посчитали, то если с Анастасии снять макияж и убрать фильтры, то от её красоты ничего не останется.
Светлана Славянская
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