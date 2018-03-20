Большая грудь и проблемы с кожей: Анастасия Квитко шокировала внешним видом

Дива Instagram и востребованная модель мужских журналов Анастасия Квитко неприятно удивила своих многочисленных подписчиков в Instagram. После последнего фото многие засомневались в красоте юной девушки.

Светлана Славянская

23-летняя модель Анастасия Квитко разместила в Сети непрофессиональное фото, которое сделала в пятизвёздочной гостинице «1 Hotel South Beach» в Майами-Бич. Девушка предстала в обтягивающем пышную грудь черном топе и облегающих лосинах. Однако подписчики больше обратили внимание на опухшее лицо модели, на котором видны проблемы с кожей.Фанаты расстроились таким внешним видом Квитко, так как на фотографии были ещё применены различные фотофильтры. Пользователи сети посчитали, то если с Анастасии снять макияж и убрать фильтры, то от её красоты ничего не останется.