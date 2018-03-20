Настя Киушкина вернулась на «Дом-2», чтобы «утереть нос» Бузовой

Анастасия Куишкина вернулась на проект «Дом-2» лишь для того, чтобы завоевать любовь Романа Гриценко и таким образом доказать Ольге Бузовой, что она лучше нее. Так как певице не удалось поразить сердце Романа, как она только не старалась.

Пелагея Лебединская

С недавнего времени Роман Гриценко начал проявлять симпатию и свой интерес к Анастасии Куишкиной, о которой давно уже никто не слышал. Однако каким-то образом Анастасия услышала о симпатии к себе со стороны Гриценко, и решила вновь вернуться на проект. Она записала видео-интервью, в котором рассказала всем поклонникам, что собирается построить свои отношения с красавцем Романом, и тем самым утереть нос Ольге Бузовой, которая тоже хотела встречаться с молодым человеком но у нее получилось.Отметим, что после публикации интервью Анастасии Куишкиной, Ольга Бузова сразу же отпарировала, что еще не нашелся тот человек, который бы смог утереть ей нос и в чем-то ее обогнать. Видать все же слова Насти зацепили Бузову за душу.