Настя Киушкина вернулась на «Дом-2», чтобы «утереть нос» Бузовой

С недавнего времени Роман Гриценко начал проявлять симпатию и свой интерес к Анастасии Куишкиной, о которой давно уже никто не слышал. Однако каким-то образом Анастасия услышала о симпатии к себе со стороны Гриценко, и решила вновь вернуться на проект. Она записала видео-интервью, в котором рассказала всем поклонникам, что собирается построить свои отношения с красавцем Романом, и тем самым утереть нос Ольге Бузовой, которая тоже хотела встречаться с молодым человеком но у нее получилось.
Отметим, что после публикации интервью Анастасии Куишкиной, Ольга Бузова сразу же отпарировала, что еще не нашелся тот человек, который бы смог утереть ей нос и в чем-то ее обогнать. Видать все же слова Насти зацепили Бузову за душу.