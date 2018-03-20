Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Бузову подозревают в романе со своим концертным директором

Бузову подозревают в романе со своим концертным директором

Сегодня, 10:19
Отечественная исполнительница и ведущая Ольга Бузова постоянно заверяет поклонников, что после разрыва с Дмитрием Тарасовым личная жизнь знаменитости стоит на месте, и мужчин у Ольги нет. Однако сама ведущая неоднократно демонстрировала пользователям фотографии, на которых изображена с Тимуром Батрутдиновым и усердно пыталась создать видимость близких отношений.

Бузову подозревают в романе со своим концертным директором

 

Недавно среди общественности начали распространяться слухи о том, что у Бузовой и ее концертного директора Арама Арчера завязались отношения. Причиной для таких слухов послужило неоднозначное видео, на котором знаменитости отдыхали вместе в ресторане. На записи исполнительница танцует откровенный танец для своего кавалера. Также на ролике видны подарки, которыми, скорее всего, Арам Арчер пытался добиться внимания знаменитости.

Поклонники не смогли себя сдержать и написали много упреков Ольге Бузовой. Отметим, что Арам женат и у него есть дети. Пользователи считают, что ведущая ни чем не лучше своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова, который изменял ей, так как не против таких отношений. Однако были и такие фанаты, которые начали защищать Бузову, так как посчитали, что у нее не было на уме ничего плохого.
Анна Котова
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