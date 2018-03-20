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| | Ксения Бородина показала свою «Великолепную четвёрку»

Ксения Бородина показала свою «Великолепную четвёрку»

Сегодня, 10:13
Популярная российская телеведущая Ксения Бородина поделилась со своими подписчиками фотографией, на которой она запечатлена в кругу своей семьи. Себя и своих близких телеведущая окрестила «Великолепной четвёркой».

Ксения Бородина показала свою «Великолепную четвёрку»

 

Нередко в Instagram-аккаунте Ксении Бородиной появляются фотографии, на которых запечатлены члены её семьи, а очередная публикация телеведущей не стала исключением. Бородина запечатлела момент возвращения её семьи с отдыха после удачно проведённых нескольких дней в загородном клубе. На опубликованной фотографии Ксения запечатлена в окружении старшего сына и дочери, а также своего супруга Курбана Омарова. Себя со своей семьёй Бородина названа «Великолепной четвёркой».

Многие пользователи заявили о том, что опубликованная фотография вышла настолько удачной, что её можно использовать в качестве постера к художественному фильму. Также некоторые подписчики Бородиной выразили сожаление о том, что на снимке не присутствовала маленькая дочь Ксении по имени Тея.
Александр Вест
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