Воронежский бизнесмен пришел на «Дом-2» для отчетности перед ведущими

На проекте «Дом-2» появился новый участник бизнесмен из Воронежа Александр Ковалевский. Он прибыл на проект для того, чтобы отчитаться перед ведущими за переписку с Ириной Агибаловой и в данный момент строит отношения с Мариной Тристановной.

Пелагея Лебединская

С недавних пор участница проекта «Дом-2» Марина Тристановна начала крутить любовный роман с бизнесменом из Воронежа Александром Ковалевским. Однако это не сильно понравилось ее поклонникам, и они уверены, что мужчина пользуется ее любовью лишь из-за своих корыстных целей, и посоветовали лучше о нем все узнать. Марине Тристановной такие советы пришлись не по нраву, и она опубликовала пост в Instagram со словами, чтобы подписчики не совали свой нос не в свое дело.Отметим, что Марина Тристановна находится недавно на проекте «Дом-2», она помогает своей дочери и зятю нянчить маленькую дочку Бетти.