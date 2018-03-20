Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Фермер с 300 коровами приветствовал ракету Илона Маска В Кишиневе посетитель взорвал гранату в магазине, есть погибшие Воронеж юрского периода: Динозавр, покупающий молоко, шокировал горожан В Бразилии на кладбище за посетителями следит жуткая кукла Ученые: Черви испытывают страх и тревогу, как и человек В Латвии разработали дрон для чистки ветрогенераторов Путин, Грудинин и Собчак родились в Амгинском улусе 18 марта Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей
| | Воронежский бизнесмен пришел на «Дом-2» для отчетности перед ведущими

Воронежский бизнесмен пришел на «Дом-2» для отчетности перед ведущими

Сегодня, 10:31
На проекте «Дом-2» появился новый участник бизнесмен из Воронежа Александр Ковалевский. Он прибыл на проект для того, чтобы отчитаться перед ведущими за переписку с Ириной Агибаловой и в данный момент строит отношения с Мариной Тристановной.

Воронежский бизнесмен пришел на «Дом-2» для отчетности перед ведущими

 

С недавних пор участница проекта «Дом-2» Марина Тристановна начала крутить любовный роман с бизнесменом из Воронежа Александром Ковалевским. Однако это не сильно понравилось ее поклонникам, и они уверены, что мужчина пользуется ее любовью лишь из-за своих корыстных целей, и посоветовали лучше о нем все узнать. Марине Тристановной такие советы пришлись не по нраву, и она опубликовала пост в Instagram со словами, чтобы подписчики не совали свой нос не в свое дело.

Отметим, что Марина Тристановна находится недавно на проекте «Дом-2», она помогает своей дочери и зятю нянчить маленькую дочку Бетти.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Марина Тристановна с новым избранником отправилась на отдых в Таиланд
Марина Тристановна с новым избранником отправилась на отдых в Таиланд

Марина Тристановна стала участницей рейтингового проекта «Дом-2» только из-за дочери, дабы поддержать ее во время программы, где у девушки было много

Гобозова: Блюменкранцу нужно перестать скандалить с тещей
Гобозова: Блюменкранцу нужно перестать скандалить с тещей

В последнее время экс-участница скандального проекта «Дом-2» Ольга Гобозова чаще стала обсуждать жизнь и поведение нынешних участников программы.

Богач из Воронежа может прилететь на вертолете на
Богач из Воронежа может прилететь на вертолете на "Дом-2" за Мариной Абрамсое

Богатый житель Воронежа влюблен в участницу "Дом-2" Марину Абрамсон. Об этом заявила она сама в эфире программы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости