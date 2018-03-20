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| | Малахов прокомментировал слухи о беременности Ксении Собчак

Малахов прокомментировал слухи о беременности Ксении Собчак

Сегодня, 10:11
После того, как Собчак прослезилась во время дебатов с Владимиром Жириновским, многие начали говорить об интересном положении кандидата в президенты. Телеведущий Андрей Малахов решил высказаться по поводу слухов о беременности своей коллеги Ксении Собчак.

Малахов прокомментировал слухи о беременности Ксении Собчак

 

По словам Малахова, на днях он стал свидетелем обсуждения светских львиц происходившего на дебатах. Собеседницы уверены, что слезы Ксении – это гормональный всплеск, который бывает у беременных женщин. Дамы отметили, что Жириновский повел себя неподобающим образом.

По словам Андрея Малахова, подруга Ксении Ника Белоцерковская ничего не знает о второй беременности Собчак. Когда телеведущая была беременна Платоном, Ника также не знала об этом до последнего момента. Малахов подчеркнул, что восхищается стойкостью своей коллеги, терпящей все эти разговоры по поводу ее второй беременности. Телеведущий заявил, что готов повторить свой чудодейственный поцелуй. По словам Малахова, после того, как он поцеловал Ксюшу в живот, появился Платон.
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